Масочный режим, дезинфекция и перемены в разное время: как будут работать школы Харькова с 1 сентября

Это одна из крупнейших гимназий в Московском районе. Всего здесь учится более тысячи школьников. Учебный процесс в классах остановился из-за эпидемии коронавируса еще в марте. Сейчас, по словам директора, в гимназии готовятся к приему детей, с учетом эпидемиологических норм. Работают над составлением графиков питания и передвижения учащихся по гимназии.

Ольга Задорожная, директор 144 гимназии Харькова

Обмежень не відбудеться. Тому що є певний робочий план, який ми повинні виконувати. Відмінності в тому, що можливо діти будуть неодноразово заходити до гімназії, якісь класи. Можливо, хтось буде пізніше, хтось раніше закінчувати уроки. Будуть виходити на перерви не одночасно, так як це було раніше. Для того, щоб зробити перебування дітей в гімназії безпечним

Кроме этого, в учебном заведении должна осуществляться регулярная влажная уборка и дезинфицироваться то, к чему дети касаются чаще всего - парты, дверные ручки. Учителя, как и другие сотрудники должны быть в масках.

Ольга Задорожная, директор 144 гимназии Харькова

Дистанційне навчання ніколи не замінить очне навчання. Це те, що визнають всі фахівці і ми також. Ми всі скучили за дітками, вони постійно до нас приходять, ми спілкуємося в неформальній обстановці і дуже чекаємо всіх до початку нового навчального року

По словам директора Департамента образования, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, система активно готовится к началу нового учебного года. Помогает сориентироваться в этом работа садиков во время карантина. Если ситуация будет такая, как сейчас и регион будет в "зеленой зоне" - за школьные парты сядут все. В случае, если ухудшится - дома на дистанционном обучении останутся старшие классы. Дистанционка для детей неэффективна. И более того, она парализует работу родителей, ведь они будут сидеть с детьми дома и объяснять школьную программу.

Ольга Деменко, директор Департамента образования ХГС

Початкова школа і, мабуть, ще 5-ті і 6-ті класи повинні працювати в стаціонарному режимі. Дистанційна освіта для дитини з 6-ти до 10-ти років вона не має практичного значення. Мало того вона шкодить здоров'ю, бо це гаджети

В зависимости от количества детей каждое учебное заведение имеет индивидуально спланировать свою работу. Например, увеличить перерывы для проветривания классных комнат, открыть 2-3 входа в школу, во избежание скопления. В общем, работая во время карантина школы должны будут соблюдать санитарно-гигиенические и организационно-методические нормы.

Ольга Деменко, директор Департамента образования ХГС

Перші, стосуються того, що батьки дітей приводять до школи. Батьки в масках, до школи ні батьки, ні інші сторонні особи не заходять. Всі працівники школи обов'язково в масках, діти на уроках без масок, але початкова школа не одягає маски на вулиці, а старшокласники в масках

Контролировать это будут санитарные врачи, отмечают в профильном департаменте.

Агентство Телевидения Новости