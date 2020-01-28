Медийщики выступили против проекта "О дезинформации" и еще раз указали на его проблемы

По мнению профильных организаций, документ содержит неоднозначные нормы, которые являются недопустимыми в демократическом обществе

Представители медийных и общественных организаций выпустили совместное заявление, которое касается законопроекта "О дезинформации". Они называют "недопустимыми" попытки Кабинета министров и фракции "Слуга народа" в парламенте продвигать "угрожающие медиа и свободе слова нормы регулирования медийной сферы под предлогом внедрения современных форм регуляции медиапространства и борьбы с информационной агрессией".

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте общественной организации "Институт массовой информации".

"По нашему убеждению, разработанный Министерством культуры, молодежи и спорта законопроект предусматривает опасный уровень вмешательства в журналистскую деятельность и дает возможности для ограничения свободы слова. Документ содержит очень неоднозначные нормы, которые являются недопустимыми в демократическом обществе", — отмечается в заявлении.

"Медийщики" подчеркивают, что норма не выполняет функций защиты украинского общества от распространения общественно вредной информации и дезинформации. Вместо этого она "создает механизмы контроля за информационным пространством не только по традиционным средствам массовой информации, но также и за рядовыми гражданами".

Среди основных проблем законопроекта эксперты выделили: введение узкого понятия дезинформации и уголовной ответственности за нее; создание специального механизма для госвмешательства в информационную сферу (Уполномоченного по вопросам информации) и наделение его монопольными полномочиями в сфере информации; безосновательное сужение прав журналистов и освобождения от защиты путем введения разделения на "профессиональных журналистов" и "журналистов"; введение понятия "распространитель информации", под которое попадают обычные граждане (фактически те пользователи соцсетей, которые делают свои сообщения открытыми для всех).

Напомним, что правительство 17 января представило основные положения законопроекта "О дезинформации". Главное определениен документа — "дезинформация". Это не правдивая информация по вопросам, которые представляют общественный интерес. Речь идет о национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитете и обороноспособности Украины, праве украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состоянии окружающей среды. Отдельно чиновники отмечают, что дезинформацией не будут считаться оценочные суждения, в том числе и критические, сатира, пародия и недобросовестная реклама.

Источник: delo.ua

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