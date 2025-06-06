Мешкала в жахливих умовах: на Харківщині в родини вилучили 13-річну дитину

У Харківській області правоохоронці спільно зі службою у справах дітей вилучили 13-річну дівчинку з родини. Дитина мешкала в антисанітарних умовах без їжі, тож її тимчасово передадуть до патронатної сім’ї.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У місті Дергачі поліцейські офіцери громади, поліцейський ювенальної превенції відділу поліції № 3 ХРУП № 3 спільно зі службою у справах дітей Дергачівської міської ради вилучили 13-річну дитину з родини, яка знаходиться у складних життєвих обставинах.

При перевірці умов проживання правоохоронці виявили у помешканні антисанітарію, бруд та відсутність продуктів.

«Дитина мешкала у жахливих умовах, які є небезпечними для її здоров’я та морального виховання», – йдеться в повідомленні.

Дівчинку доставили на медогляд до лікарні. Після цього дитину на певний період передадуть до патронатної сім’ї, де їй надаватимуть соціальну підтримку та догляд.

Агентство Телевидения Новости