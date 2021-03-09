Миллиардное наследство Кернеса: любил Харьков, работал для семьи

Около 1,3 миллиарда гривен. Именно в такую ​​сумму оценивают антикоррупционеры наследство Геннадия Кернеса, которое уже перешло к его главным наследникам - экс-супруге Оксане Гайсинской и ее сыну Родиону.

Интересно, что речь идет, прежде всего, об активах, выраженных в недвижимости, хотя при жизни сам Кернес из года в год указывал, что никакой недвижимости не имеет. В его ежегодной декларации фигурировал сначала только один адрес: небольшое здание, не больше сарая - на улице Бассейной, в Большой Даниловке.

Затем в качестве объекта аренды появился еще один адрес - комната в гостинице "Националь". Хотя большинство горожан знали - этот отель принадлежит Кернесу. Но как и на каких условиях мэр Харькова стал владельцем отеля, и, в принципе, обеспеченным человеком, большинство не интересовалось. Ведь в подконтрольных ему медиа четко формировалась картинка про Кернеса-благотворителя, который всю заплату отдает на благотворительность.

Геннадий Кернес, мэр Харькова, июнь 2011

Я приобрету картину для мэрии - я уже определился. Вот она - я приобрету картину для мэрии, чтоб она была в музее Харьковского городского совета, чтоб эта картина и средства, которые были выручены за мои собственные средства, декларация здесь ни при чем!

Единственный официальный доход, хотя и не малый - почти 19 млн гривен за 2019, - Кернес получал через фирму "Финэкс-капитал," которая также ничего не производила и ни с кем не торговала. Единственная задача компании - управление другими активами, среди которых были фирмы и недвижимость, которые непосредственно и приносили прибыль.

Подобная схема, говорят эксперты, делала максимально непрозрачным бизнес мэра, хотя было известно, что "Финэкс-капитал", в частности, руководила компаниями, которые получали подряды от горсовета и выигрывали тендеры по завышенным ценам. При этом номинально учредителями этих фирм были экс-работники фирмы «НПК-ХОЛДИНГ» - фактически единой компании, официально связанной с Кернесом, а также другие приближенные к нему бизнесмены.

Более того, пока Кернес руководил городом, на этих людей оформлялись новые и новые активы - земли, выведенные из собственности общины через схему ЖСК, недвижимость, которая ранее была коммунальной, фирмы, через которые выводились деньги из бюджета.

Анатолий Родзинский, юрист

Все, что покупается на краденные из бюджета деньги, записывается на так называемых подставных лиц - "зицпредседателей Фунтов", а управляются дальше доверенными лицами этих чиновников-коррупционеров. Для того, чтобы «зиц-председатели» не забыли, чье же это на самом деле имущество - земли, здания, нажитые непосильным трудом, - родственники и Родион Гайсинский сейчас переписывают, вернее уже переписали.

Активное переоформление имущества началось еще год назад. А осенью, когда состояние мэра ухудшилось, и уже после его смерти - этот процесс приобрел реактивную скорость.

В течение нескольких месяцев мать и сын Гайсинские стали владельцами более полусотни фирм. В первую очередь, в руки пасынка перешли фирмы, в собственности которых де-факто находятся большинство харьковских рынков. В целом это около 25 гектаров земли и 42 тысяч квадратных метров торговых площадей. Больше всего земель и недвижимости структуры Гайсинского сконцентрировали на рынках «Центральный» и «Конный». Также в руках Родиона оказались фирмы, связанные с выводом бюджетных денег.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Мы видим, как фирма, которая получала миллиардные заказы от городского совета на ремонт дорог, "Паргинг +", - туда зашел Родион Гайсинский, и много-много-много сейчас оформляется с номинальных держателей на реальных - представителей семьи Геннадия Кернеса.

В собственности Оксаны Гайсинской оказались офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны. В частности, в парке Горького - «Сказочный дом», кафе Tory в саду Шевченко и 350 квадратных метров офисных помещений фирмы "Флорис" в "Доме Недвижимости» на Павловской площади. Все эти локации были отремонтированы по инициативе Кернеса за значительные бюджетные деньги.

Также у семьи остались торговый центр на Сумской, любимый ресторан Кернеса «Никос», гостиница "Националь", компания "НПК-холдинг" и региональная телекомпания "Тонис-центр", все это на 100% теперь подконтрольно наследникам мэра.

При этом сами Оксана и Родион Гайсинские свое "неожиденное" богатство не комментируют - на сообщение корреспондентов АТН они не ответили.

Журналисты "Слидство.Инфо" с помощью данных «Харьковского инвестиционного агентства недвижимости» и консалтинговой компании SV-Development посчитали, что вся эта недвижимость может стоить более 1 300 000 000 гривен.

Но это далеко не все наследство мэра Харькова. Не остались обделенными его старшие сыновья и младшая дочь с мамой, которые все имеют бизнес и недвижимость - не только в Харькове, но и в столице и за рубежом.

Кроме этого, если проанализировать существующие реестры, окажется, что на директорах, которые уже переписали свою долю в бизнесе Гайсинским, записано чуть более сотни различных фирм и объектов недвижимости, которые также могут составлять потенциальное наследство Кернеса в будущем.

Таким образом, лозунг «Любить Харьков, работать для людей» имел конкретных адресатов.

Агентство Телевидения Новости