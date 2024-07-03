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Міненерго попереджає про активізацію ворожого ІПСО

Міненерго попереджає про активізацію ворожого ІПСО

Ворог не лише нищить українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й активізував інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

У Міненерго звернули увагу на головні тези ворожої пропаганди:

«Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує»«Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон»«Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни».

«Жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності і спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства. Звертаємось до всіх українців: ваша підтримка для енергетиків, для утримання стабільної роботи енергосистеми дуже важлива», – йдеться в повідомленні Міненерго.

Агентство Телевидения Новости

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