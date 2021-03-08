Мінфін: Банки державного сектору за підсумками 2020 року отримали прибуток у розмірі 23,1 млрд грн

Міністерство фінансів України продовжує оприлюднювати інформацію щодо діяльності банків державного сектору.

За підсумками 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 23,1 млрд грн. При цьому прибуток АТ КБ «ПриватБанк» склав 25,3 млрд грн (61,3% прибутку всієї банківської системи), у АТ «Укрексімбанк» був зафіксований збиток у розмірі 5,6 млрд грн.

У порівнянні з 01.01.2020 кредитний портфель клієнтів скоротився на 1,1% (2,5 млрд грн). Така ситуація пояснюється, перш за все, карантинними обмеженнями. У ІV кварталі 2020 р. відбулось незначне зростання обсягу кредитування (на 0,1%, або 0,2 млрд грн.).

Натомість спостерігалось зростання обсягу коштів клієнтів. За 2020 рік їх обсяг зріс на 20,8% (126,5 млрд грн), зокрема кошти юридичних осіб зросли – на 24,9% ( на 62,2 млрд грн), кошти фізичних осіб – на 20,7%, або на 70,2 млрд грн. (приріст вкладів фізосіб відбувся переважно за рахунок зростання обсягу коштів на вимогу).

Источник: mof.gov.ua

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