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Мінус плавучий бронетранспортер та кілька танків – як нищать окупантів на Харківщині

Мінус плавучий бронетранспортер та кілька танків – як нищать окупантів на Харківщині

Окрема бригада територіальної оборони Харкова продовжує наносити втрати ворогу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бійці бригади з гранатометів знищили плавучий бронетранспортер МТЛБ та ворожий танк. Також наші захисники захопили трофеї представників російської армії.

Також 93-тя ОМБр Холодний Яр, що працює під Ізюмом, тримає кожний метр української землі. На фото – наслідки тільки однієї атаки.

Агентство Телевидения Новости

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