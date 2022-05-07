Мінус плавучий бронетранспортер та кілька танків – як нищать окупантів на Харківщині

Окрема бригада територіальної оборони Харкова продовжує наносити втрати ворогу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бійці бригади з гранатометів знищили плавучий бронетранспортер МТЛБ та ворожий танк. Також наші захисники захопили трофеї представників російської армії.

Також 93-тя ОМБр Холодний Яр, що працює під Ізюмом, тримає кожний метр української землі. На фото – наслідки тільки однієї атаки.

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