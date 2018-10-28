Могут ли в школах запретить мобильные телефоны?

В школу – без мобильного. Эта инициатива Франции сейчас активно обсуждается в Украине.

«Вечерний Харьков» решил поинтересоваться мнением горожан по поводу запрета смартфонов в учебных заведениях города.

Французы еще с сентября 2018 на законодательном уровне запретили школьникам пользоваться мобильными телефонами как во время уроков, так и на переменах, полагая, что гаджеты вредят развитию детей. За Францией последовали немцы. Правда, в Германии такой запрет действует пока только в Баварии, однако правительство хочет ввести табу на мобилки в школах по всей стране – 90% населения поддерживает эту идею. Кстати, в Украине подобный закон тоже существовал, однако в 2014 году с началом образовательной реформы его отменили. Министр Лилия Гриневич пояснила, что не видит оснований для централизованного решения такого вопроса.

– Это должно решаться на уровне каждой школы, – заявила советник министра образования Украины Иванна Коберник.

Как воспринимают идею запрета мобилок в школе харьковчане?

Преподаватель физики одной из харьковских школ Елена Леонидовна – двумя руками голосует за.

— Вы себе представить не можете, как раздражает учителя, когда на уроке из-под парт то и дело раздаются звонки телефона или треньканье принятых эсэмэсок. Дети отвлекаются, не улавливают важные моменты, которые старается донести педагог, не успевают выполнять данные учителем задания. Опасения опоздать с ответом или выпасть из обсуждений в соцсетях не дает им сконцентрироваться на учебе. Более того, ученик может вскочить посреди урока и пойти в коридор разговаривать со своим телефонным собеседником. А как же? Ведь жизнь проходит мимо, пока он сидит на уроке. Урок превращается просто в какой-то балаган, — разводит она руками. — Даже если звук отключен, телефоны вибрируют от сообщений, не позволяя школьникам сосредоточиться.

Поддерживает коллегу и учитель украинского языка Надежда Федоровна.

— Я бы и на перемене запретила телефоны, — говорит она. – Вы посмотрите на детей: вместо того чтобы активно отдохнуть от сидения за партой, пообщаться со сверстниками на отвлеченные темы, обсудить прочитанные книги, просмотренные фильмы — они стоят по углам, уткнувшись каждый в свой смартфон. О какой сплоченности коллектива может идти речь? О какой дружбе одноклассников? Если каждый сам по себе — со своим телефоном.

По мнению школьного психолога Галины Максимченко, наличие телефонов в школе только подливает масла в огонь такого негативного явления, как буллинг, которое в последнее время буквально процветает среди учеников.

— На переменах дети снимают с помощью смартфона издевательства над одноклассником и выкладывают в сеть унизительные снимки и видео. Кибертравля, сопровождающаяся жесткими комментариями, способна нанести огромную психологическую травму жертве и даже закончиться летальным исходом, если вовремя не принять меры, — предупреждает специалист. – Кстати, учителя не меньше детей боятся стать героями видеосюжета в соцсети.

А вот родители далеко не всегда согласны с мнением сотрудников школы – их пугает, что сын или дочь потеряются, попадут в беду и останутся без поддержки или телефонной консультации.

— Я категорически против полной изоляции ребенка от мобильного телефона во время его нахождения в школе. Далеко не во всех школах и классах обстановка такая, что ребенок чувствует себя там комфортно. Взять хотя бы буллинг, травлю ребенка одноклассниками, когда учитель ничего не может сделать. В такой ситуации ребенку может понадобиться помощь и поддержка родителей, — говорит мама четвероклассника Татьяна. – Кроме того, никто лучше родителей не знает истинного состояния здоровья своего ребенка, каких-то нюансов, которые учитель может не учесть. Думаю, можно было бы предотвратить смертельные случаи на физкультуре, если бы перед уроком ученик позвонил маме и сообщил, что неважно себя чувствует. Я имею в виду, что ребенка ни в коем случае нельзя оставлять один на один со школой – он обязательно должен чувствовать, что у него есть защита, поддержка со стороны родителей.

В новых санитарных нормах о телефонах – ни слова

Минздрав в сотрудничестве с МОН разработали проект санитарного регламента для учреждений общего среднего образования. Одна из новаций — учителя могут использовать современные технологии. Разрешено применение в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств. Учтены возможности современного инженерного обеспечения — освещения, доступа в Интернет и т.п. При этом ноутбуки и планшеты запрещены, так как они формируют неправильную осанку у ребенка. А вот плоский экран 15-19 дюймов, клавиатура, мышь и системный блок – пожалуйста. Причем в компьютерном классе каждое место должно быть оборудовано компьютером – одновременная работа за одним компом для двоих и больше детей запрещена. После занятий с применением мультимедийных технологий обязательны физкультминутка и зарядка для глаз. А в конце урока — физические упражнения для профилактики общей усталости.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Ирина Стрельник

Новости портала «Весь Харьков»