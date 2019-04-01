"Мы по кирпичику создавали этот храм демократии!" Как голосовал Харьков

Участок №157 - старый центр Харькова, улица Данилевского. Все в сборе за час до официального открытия. Председатель УИК Татьяна Печенежская волнуется, собирает всех членов комиссии, и они идут за бюллетенями, затем пломбируют урны и вот, наконец, появляются первые избиратели.

Сергей Лисняк, избиратель

Все идет своим чередом, страна молодая развивается, зреет… люди тоже прозревают

Печать, потеря которой карается по закону, председатель УИК носит в кармане и все время проверяет ее наличие.

Татьяна Борисовна впервые возглавляет участок, до этого множество раз была членом комиссий на разных должностях. Женщина имеет опыт и признается, что очереди на участках могут начаться через 3 часа после открытия:

Татьяна Печенежская, председатель 157 УИК м. Харьков

Голосование идет, вы как сами видите, народ потихоньку идет, но у нас спальный район, всего 47 минут, как мы открылись, а в основном будет наплыв после 10, я просто знаю по себе: раньше 10 этот район не выходит никуда - ни в магазин, после 10 начинается «движняк», и долго-долго - до ночи

В качестве избирателя на участке появляется Николай Зинченко - он же еще и координатор Харьковской "Опоры". Пока голосовал, говорит, что окинул взглядом работу комиссии, определил плюсы и минусы:

Николай Зинченко, координатор сети «Опора», Харьков

Можна сказати, що поки що все більш-менш спокійно, з того що побачив- комісія постанову ЦВК виконує, тобто мені дали проголосувати за АйДі карткою, без пред»явлення витягу, можна сказати , що спостерігачі не є дуже активними - вони просто сидять і не перевіряють, як комісія видає бюлетені виборцям, сподіваюсь, це виправиться

Губернатор Харьковщины голосовала с приподнятым настроением. Она зашла в кабинку для голосования, а после дала краткий комментарий:

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Прийшла на вибори, тому що це моя громадянська позиція, і вважаю, що кожен з нас має робити свій вибір. Для того, щоб не було соромно за те, що ти не сходив на вибори. А проголосувала я сьогодні за сильну країну, за безпеку та за дії і політику, яка буде підтримувати харків'ян, і розвиток Харківської області

11 часов утра. Спецучасток в военном госпитале. Возможность отдать свой голос имели военнослужащие, которые были ранены или проходят лечение. Всего на данном участке зарегистрированы 167 избирателей, из них 57 - те, кому урны для голосования придется принести в палаты. Около полудня волеизъявление воинов достигло восьмидесяти процентов.

Юрий Рыбак, военнослужащий

Головне, аби людина була хороша, і все! Якщо нормальна, а то всі різні, ті говорять одне, роблять зовсім інше. Я так посудив, подумав, з них вибрав одного, такого, як для мене самий підходящий кандидат, за нього проголосував

А вот Инна Немолод, которая тоже является пациенткой госпиталя, считает, что главное - это проявить сознательность на выборах

Инна Немолод, военнослужащий

Самое главное - это, наверное, думать о народе, придерживаться, самое главное, чтобы людям было лучше в этой жизни, чтобы были перемены

Спецучасток в Качановской колонии. Именно здесь отбывала наказание Любовь Кушинская, которую приговорили к пожизненному заключению. В прошлом году действующий Президент подписал приказ о ее помиловании.

Осужденные, которые сейчас голосуют в учреждении, говорят, что надеются, что будущий избранник народа продолжит заниматься вопросами досрочного освобождения и помилования.

Майя, осужденная

Ми всі сподіваємося, що комусь якесь помиулвання надасться, хтось раніше вийде, це було б добре нам

Юрий Дубовик, председатель участковой комиссии в Качановской исправительной колонии

Мы на протяжении 3-х недель по кирпичику создавали этот храм демократии. Сложили, вот сегодня - венец

Все участки в Харьковской области, а это 1681 участок, - закрылись вовремя, сообщили наблюдатели.

Агентство Телевидения Новости