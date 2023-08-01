На 28% скоротилась народжуваність в Україні від початку великої війни

Дівчат та хлопців народжується приблизно порівну

За півроку 2023 в Україні народилося 96 755 дітей, з них 47 129 дівчаток та 49 626 хлопчиків. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли народилось 135 079 діточок, та навіть менше, аніж на у відповідний період торік.

Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною — у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік.

Цьогоріч, в середньому, на місяць народжується 16,1 тисяча діточок, Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тисячі на новонароджених на місяць. В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, й початок великої війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності приходився на липень місяць, у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності припав на березень.

Джерело: opendatabot.ua

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