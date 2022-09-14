На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на деокупованих територіях удосконалюють і створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення», – сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

Прем’єр зазначив, що хоча на тих територіях і є якісь оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.

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