На Харьковщині звільнено ще 7 сел

На 21 жовтня під тимчасовою окупацією лишаються 25 населених пунктів Харківської області.

Про це Суспільному повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

З вересня Збройні сили України звільнили сім населених пунктів у Куп’янському районі Харківщини. Таким чином, кількість звільнених від російської окупації населених пунктів Харківської області збільшилася до 551, розповіли в ОВА.

Нині під окупацією лишається близько 1,5% території Харківщини.

Про деокупацію 551 населеного пункту Харківської області вдень 21 жовтня розповів також заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости