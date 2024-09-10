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На Харківщині бійці 92-ї бригади відбили наступ окупантів

На Харківщині бійці 92-ї бригади відбили наступ окупантів

Намагання ворога штурмувати позиції 92 ОШБр на Харківщині закінчились нічим. Захисникам вділося відкинути росіян.

Про це повідомили у 92 Бригаді ім. І. Сірка.

Вранці трьома одиницями броньованої техніки – двома БМП-2 та одним танком Т-72 – противник висунувся з території рф у напрямку України і, зокрема, позицій 92-ї бригади.

«Наші хлопці «гаряче» зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК «Ахіллес», підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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