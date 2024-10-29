На Харківщині бійці ДПСУ знищили кулеметну позицію окупантів та гаубицю «Гіацинт»

Одна з розвідувально-ударних груп БпЛА підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» впродовж доби вполювала чотири «жирні» цілі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Бійці вразили новенький ворожий бліндаж, за яким аеророзвідники почали спостерігати ще на етапі будування. Також було знищено камеру відеоспостереження окупантів, кулеметну позицію разом з ДШК і гаубицю «Гіацинт-Б».

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Харківщині продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам.





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