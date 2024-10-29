Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:06
Просмотров: 88

На Харківщині бійці ДПСУ знищили кулеметну позицію окупантів та гаубицю «Гіацинт»

На Харківщині бійці ДПСУ знищили кулеметну позицію окупантів та гаубицю «Гіацинт»

Одна з розвідувально-ударних груп БпЛА підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» впродовж доби вполювала чотири «жирні» цілі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Бійці вразили новенький ворожий бліндаж, за яким аеророзвідники почали спостерігати ще на етапі будування. Також було знищено камеру відеоспостереження окупантів, кулеметну позицію разом з ДШК і гаубицю «Гіацинт-Б».

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Харківщині продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 