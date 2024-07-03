На Харківщині через пожежну небезпеку заборонили відвідувати ліси

У зв’язку з надзвичайно сухою та спекотною погодою у більшості областей України, зокрема й на території Полтавської та Харківської областей, переважає найвищий – 5 рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Слобожанський лісовий офіс.

У філіях Слобожанського лісового офісу працює 40 рейдових бригад, які постійно контролюють за пожежною ситуацією у лісах, особлива увага – хвойним насадженням.

«Лісівники постійно проводять ряд профілактичних заходів, аби убезпечити ліс від вогню: прокладають мінералізовані смуги та розриви, перекривають позапланові дороги, підрізають гілки у хвойних молодняках, проводять роз’яснювальну роботу з населенням», – йдеться в повідомленні.

Аби не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися наступних правил:

не розводити багаття у лісі та лісопосадкахне заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобамине палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;не залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;не випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Для безпечного відпочинку лісівники створили цілу мережу рекреаційних пунктів, де можна відпочити без шкоди для лісу.

«При 5 рівні небезпеки й до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено. Застерігаємо – порушення правил пожежної безпеки у лісах тягне за собою адміністративну, або ж кримінальну відповідальність», – нагадують у Слобожанському лісовому офісі.

Агентство Телевидения Новости