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На Харківщині фермера зобов’язали повернули землю вартістю 645 млн грн поряд з кордоном

На Харківщині фермера зобов’язали повернули землю вартістю 645 млн грн поряд з кордоном

Прокуратура через суд зобов’язала фермерське господарство повернути земельну ділянку вздовж російсько-українського кордону на Харківщині вартістю понад 645 млн грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У жовтні 2023 року Харківська обласна прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації до Золочівської селищної ради Богодухівського району та одного з фермерських господарств про повернення державі земельної ділянки площею більше 103 га та вартістю понад 645 мільйонів гривень.

Встановлено, що вказана земельна ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та передана в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб.

При цьому вказані землі фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку країни-терориста.

Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни.

Господарським судом Харківської області задоволено позовну заяву прокурора.

За результатами заходів, вжитих обласною прокуратурою з метою реального виконання вказаного  судового рішення, забезпечено припинення державної реєстрації права комунальної власності та права користування на вказану земельну ділянку з метою її реєстрації за державою в особі відповідного уповноваженого органу.

Робота на вказаному напрямі триває у співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією та 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости

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