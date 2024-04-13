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На Харківщині «Газмережі» відновили газопостачання для 4 тисяч домоволодінь

На Харківщині «Газмережі» відновили газопостачання для 4 тисяч домоволодінь

Протягом останніх днів Харківська філія «Газмережі» відновила подачу газу для чотирьох тисяч осель Куп’янської та Дергачівської громад.

Про це повідомляє пресслужба «Газмережі».

Раніше домівки залишились без газопостачання через обстріли рф та пошкодження газорозподільних мереж.

Загалом на газових мережах локалізовано сім аварійних ситуацій, що виникли внаслідок бойових дій, у чотирьох громадах Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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