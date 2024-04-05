На Харківщині міняють високовольтні опори, пошкоджені ще два роки тому

Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» завершують роботи з заміни пошкоджених внаслідок бойових дій високовольтних опор повітряної лінії 110 кВ у Чугуївському районі.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Опори були пошкоджені ще у 2022 році. У перший рік війни перед енергетиками постало завдання якомога швидше відновити електропостачання для знеструмлених через обстріли споживачів Харківської області. Тому ті опори, які, за оцінкою фахівців, ще деякий час могли експлуатуватися, залишали.

«Тепер черга дійшла і до них. Це непросте завдання, під час робіти використовується важка спецтехніка. Проте ми вже на фінішній прямій, усі роботи плануємо завершити до кінця тижня», – розповів начальник Харківського ВРЕМ Олександр Ганус.

Він також повідомив, що фахівці його підрозділу відновили понад 14 км повітряної лінії 35 кВ у Дергачівській громаді, яка також була пошкоджена через бойові дії.

«Проведення цих робіт вкрай важливе для підвищення надійності електропостачання, тому продовжуємо працювати над створенням резервних схем живлення для наших споживачів», – підкреслив Олександр Ганус.

Агентство Телевидения Новости