На Харківщині на заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів

Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод. Бої велися у щільній забудові. Розвідники зачистили усі 30 будівель і захопили полонених.

«Бій тривав трохи більше ніж тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання», ― розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

«На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу», ― повідомив Вікінг.

Агентство Телевидения Новости