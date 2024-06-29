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На Харківщині нацгвардійці знищили ретранслятор окупантів

На Харківщині нацгвардійці знищили ретранслятор окупантів

На Харківському напрямку Слобожанські гвардійці знешкодили ретранслятор загарбників.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

«Гвардійський екіпаж FPV-дронів виявив місце розташування ретранслятора російських окупантів. Командуванням було прийняте рішення щодо знешкодження обладнання, завдяки якому загарбники мали зв’язок та координували дії своїх підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Завдяки влучному удару ціль була уражена та знешкоджена.

Агентство Телевидения Новости

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