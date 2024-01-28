На Харківщині окупанти пішли в атаку східніше Піщаного

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 січня. 704 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі Чернігівської області; Веселівка, Чуйківка, Вовківка Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости