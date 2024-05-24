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На Харківщині окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали значних втрат

На Харківщині окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали значних втрат

Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але марно, зазначив Сирський.

В районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл, підкреслив Головнокомандувач.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів.Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі.

Агентство Телевидения Новости

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