Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:23
Просмотров: 122

На Харківщині палають пшеничні поля: вогнеборці врятували понад 50 га зернових

На Харківщині палають пшеничні поля: вогнеборці врятували понад 50 га зернових

09 липня о 14:06 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на пшеничному полі одного з приватних сільськогосподарських підприємств.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Подія сталась на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району.

До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Їм на допомогу також прибули 2 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки агропідприємства.Площа пожежі склала близько 23 га.

Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 га вдалося врятувати.

О 14:35 пожежу локалізували, о 14:50 – ліквідували.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 