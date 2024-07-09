На Харківщині палають пшеничні поля: вогнеборці врятували понад 50 га зернових

09 липня о 14:06 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на пшеничному полі одного з приватних сільськогосподарських підприємств.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Подія сталась на околиці села Сугарівське Сахновщинської територіальної громади Красноградського району.

До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Їм на допомогу також прибули 2 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки агропідприємства.Площа пожежі склала близько 23 га.

Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 га вдалося врятувати.

О 14:35 пожежу локалізували, о 14:50 – ліквідували.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости