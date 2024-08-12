На Харківщині прикордонники вдарили по ворожих складах з БК

На Вовчанському напрямку прикордонники завдають ударів по позиціях окупантів. Кадри роботи бійців Краматорського прикордонного загону показали в ДПСУ.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

«Прикордонники Краматорського загону розносять укріплення окупантів на Вовчанському напрямку. Це не дозволяє рашистам робити спроби наступу на наші позиції», – зазначили в ДПСУ.

У відео пілоти знищують бліндажі з окупантами та польові склади з боєкомплектами.

Агентство Телевидения Новости