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На Харківщині прикордонники завдали знищили два російські танки та легковик

На Харківщині прикордонники завдали знищили два російські танки та легковик

Бійці Харківського прикордонного загону, а саме підрозділу Quick Death, розбили два російські танки та легковик.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Цього разу в приціл «повітряних снайперів» потрапили два ворожих танки. Перший намагався сховатися під покровом ночі, другий же «зрозумівши», що зараз буде боляче, намагався втекти – не вийшло. Оператори FPV-дронів як завжди відпрацювали на 100% – цілі знищено», – розповіли в ДПСУ.  

Окрім танків прикордонники вполювали й легковик, яким окупанти намагалися дістатися своїх позицій: оператори FPV-дронів знищили і його.

Агентство Телевидения Новости

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