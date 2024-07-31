На Харківщині прикордонники завдали знищили два російські танки та легковик

Бійці Харківського прикордонного загону, а саме підрозділу Quick Death, розбили два російські танки та легковик.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Цього разу в приціл «повітряних снайперів» потрапили два ворожих танки. Перший намагався сховатися під покровом ночі, другий же «зрозумівши», що зараз буде боляче, намагався втекти – не вийшло. Оператори FPV-дронів як завжди відпрацювали на 100% – цілі знищено», – розповіли в ДПСУ.

Окрім танків прикордонники вполювали й легковик, яким окупанти намагалися дістатися своїх позицій: оператори FPV-дронів знищили і його.

Агентство Телевидения Новости