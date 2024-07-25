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На Харківщині прокуратура намагається повернути у державну власність укриття вартістю майже 4 млн гривень

На Харківщині прокуратура намагається повернути у державну власність укриття вартістю майже 4 млн гривень

На Харківщині акціонерним товариством «Укртелеком» оформлено право власності на захисну споруду цивільного захисту в Змієві, прийняту в експлуатацію в 1978 році. Площа сховища становить майже 150 кв. м, його місткість – 110 осіб, а вартість – майже 4 млн гривень. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначене сховище з часів незалежності України перебувало у власності Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», пізніше реорганізованого в Українське державне підприємство електрозв’язку «Укртелеком». У 2000 році шляхом корпоратизації було створено ВАТ «Укртелеком», а у 2011 році контрольний пакет акцій підприємства продано державою в особі Фонду державного майна України Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСУ». Під час приватизації до статутного капіталу АТ «Укртелеком» включено низку об’єктів нерухомого майна, розташованих в місті Зміїв, включно із зазначеним сховищем, які є самостійними об’єктами цивільних прав, обмеженими в обороті. 

Однак відчуження сховища у приватну власність відбулось незаконно, оскільки захисні споруди цивільного захисту не підлягали приватизації як об’єкти, що мають загальнодержавне значення. 

Керівником Чугуївської окружної прокуратури Харківської області подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до акціонерного товариства про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні захисною спорудою цивільного захисту та визнання права власності.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости

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