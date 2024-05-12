На Харківщині розгортають додаткові місця для евакуйованих

Триває евакуація населення з територій Харківської області, де ворог активізував бойові дії.

За понад дві доби силами Харківської ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних.

Усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою.

«Усіх, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, забезпечуємо. 70% евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів та близьких. Так само надаємо гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну допомогу», – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Розгорнуто ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру збільшуватимуть.

«Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає. Є чіткі домовленості з «Укрзалізницею»: у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, зможемо подавати додаткові потяги за окремим напрямкам», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости