На Харківщині розпочали ремонт траси на стратегічно важливому напрямку

У Харківській області почали «ямковий ремонт» на одній з прифронтових доріг: працюють відразу декілька бригад дорожників та техніка – асфальтоукладальники, грейдери, катки.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорога, що забезпечує зв’язок із лівим берегом Осколу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, називають «дорогою життя», вона надзвичайно важлива для військових, що боронять кордон України на Харківщині. Адже в ході евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, заощадити яку дозволяє гарна дорога.

«Логістичне забезпечення військових – ще одне завдання, яке напряму пов’язано зі станом доріг, адже кожна хвилина так само важлива й для підвозу боєприпасів або перекидання резерву», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости