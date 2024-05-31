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На Харківщині розпочали ремонт траси на стратегічно важливому напрямку

На Харківщині розпочали ремонт траси на стратегічно важливому напрямку

У Харківській області почали «ямковий ремонт» на одній з прифронтових доріг: працюють відразу декілька бригад дорожників та техніка – асфальтоукладальники, грейдери, катки.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорога, що забезпечує зв’язок із лівим берегом Осколу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, називають «дорогою життя», вона надзвичайно важлива для військових, що боронять кордон України на Харківщині. Адже в ході евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, заощадити яку дозволяє гарна дорога.

«Логістичне забезпечення військових – ще одне завдання, яке напряму пов’язано зі станом доріг, адже кожна хвилина так само важлива й для підвозу боєприпасів або перекидання резерву», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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