На Харківщині сапери вивели в поля безпілотну машину для розмінування

Безпілотна машина для розмінування GCS-200 розчищає поля Ізюмщини від мін. На Ізюмщині сапери ДСНС активно використовують машини механізованого розмінування на території деокупованих населених пунктів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Наразі триває кропітка та планомірна робота на полях задля якнайскорішого очищення нашої родючої землі від вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами», – йдеться в повідомленні.

Машина GCS-200 – багатоцільова платформа для очищення місцевості від ВНП, яка поєднує перевірену надійність агрегату з низкою інструментів і навісного обладнання. Під час розмінування міни підриваються або знищуються переднім інструментом, у такий спосіб відводячи вибух від уразливих частин системи.

Така техніка значно прискорює та покращує процес розмінування завдяки своїй високій ефективності, керується дистанційно на безпечній відстані від 50 метрів.

Проте рятувальники попереджають, що немає гарантії, що після роботи техніки повністю не залишилось нерозірваних вибухонебезпечних предметів, тому сапери ДСНС завжди перевіряють територію за допомогою металодетекторів.

Агентство Телевидения Новости