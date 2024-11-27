На Харківщині створили нову машину дистанційного розмінування: переваги техніки

На Харківщині тривають заводські випробування нової машини механізованого розмінування вітчизняного виробництва. Треба навчити техніку правильно співпрацювати з операторами, пояснюють розробники. При виробництві враховано міжнародні вимоги до машин розмінування. Двигун, ходова система та гідравліка тут від надійних європейських виробників. Молотковий робочий агрегат перебиває землю на глибину до тридцяти сантиметрів.

Іван Яловол, керівник напрямку механізованих засобів розмінування

Якщо там знаходяться міни, то воно їх знищує. Причому спершу починає руйнувати міну і в момент, коли доходять удари до підривача, до цілі вказівника, на той момент уже та ж сама протитанкова міна на 1/3, як мінімум, знищена. Також, якщо це снаряди та інші вони також будуть знищені.

Згідно з міжнародними стандартами, оператор має перебувати не менше ніж за двісті метрів від розміновувача. Цією ж технікою можна керувати з відстані втричі більшої. Машина буде корисною не тільки при розмінуванні – її можна використовувати як дистанційний бульдозер та фронтальний навантажувач.

Іван Яловол, керівник напрямку механізованих засобів розмінування

При ударах по будинках можливі обвали конструкцій і запускати туди операторів на звичайних бульдозерах або на кранах дуже небезпечно. Дистанційно керована техніка може стати в пригоді і при розбиранні завалів. Ми намагаємось зробити найкраще.

Та насамперед машину розробляли для підготовки для розмінування полів. За два роки окремі ділянки позаростали двометровими чагарниками – заходити туди саперу з металошукачем вкрай небезпечно. Нині машину готують до сертифікації.

Олексій Колесник, заст. директора підприємства-виробника

Наші потужності на сьогодні: близько двох машин за місяць ми можемо зробити. З урахуванням того, що ми приступили до цієї роботи рік тому, з нуля зробили наш головний проєкт, з нуля зробили виробництво і сертифікацію. Я думаю, що для нас вийти на якийсь рівень три-чотири машини, я думаю, в майбутньому це ми можемо зробити. На сьогодні все залежить від того, як оператори буде ставитись до придбання такої машини.

На Харківщині потенційно замінованою вважається понад третина всієї території. Над розмінуванням регіону працюють військові, надзвичайники, поліцейські та міжнародні організації. Дистанційні розміновувачі убезпечують саперів та пришвидшують розмінування. Втім, закордонні машини в рази дорожчі.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Це аналог МВ-4, МВ-10 та Божени. Цей прототип коштує приблизно 450 тисяч євро, аналог коштує в три-чотири рази більше. Тобто вартість мінімальна. Ось ми моніторили, ринок стартує від мільйона 100 000 євро і доходить ціна до 2,5 мільйонів.

Обласна влада пропонуватиме харківську розробку для придбання як міжнародним фондам, що допомагають розміновувати Харківщину, так і на державному рівні.





Агентство Телевидения Новости