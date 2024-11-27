Третя штурмова на Харківщині завдала втрат окупантам: відео

На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади виявили техніку та місця розташування окупантів. По ворогу українські захисники вдарили FPV-дронами.

Про це повідомили у 3-й окремій штурмовій бригаді.

«Пілоти Третьої штурмової взяли на обгін та уразили з FPV ще один ворожий танк і БМП-2. Щоб покласти російський звʼязок – антену. І самих окупантів – у їхніх бліндажах», – йдеться в повідомленні.

Кадри роботи по окупантах у Харківській області надали бійці підрозділу Primus з 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр.

Агентство Телевидения Новости