На Харківщині триває евакуація дітей з Вовчанської громади (фото)

У Вовчанській громаді лінія фронту проходить уздовж державного кордону і російська армія щоденно завдає ударів по населених пунктах з різного виду озброєння.

Поліція та волонтери вмовляють людей виїжджати з небезпечного району, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські роз’яснюють батькам їх права та обов’язки щодо виїзду дітей, механізм обов’язкової евакуації та дають час родинам на збирання речей. Евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними або одним з них.

З початку евакуації з Вовчанської громади вивезені 32 дитини, протягом 23 липня ще 8 дітей.

Поліція закликає батьків не наражати себе та своїх дітей на небезпеку та погоджуватися на евакуацію.

Поліція нагадує, що якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости