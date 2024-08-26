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На Харківщині триває ліквідація п’яти лісових пожеж

На Харківщині триває ліквідація п’яти лісових пожеж

Станом на 13:00 26 серпня на Харківщині триває ліквідація 5 лісових пожеж.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Поблизу села Петрівське Завгороднівського лісництва Ізюмського лісгоспу — пожежа на площі 45 га;

неподалік міста Балаклія Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 120 га;

неподалік села Студенок Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка на площі 32 га;

поблизу селища Борова Борівського лісництва Ізюмського району сталося 2 лісові пожежі на площі 10,5 га та 0,4 га.

Агентство Телевидения Новости

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