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На Харківщині в Дергачівську громаду прибули дві пересувні мобільні амбулаторії
Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради отримав дві пересувні мобільні амбулаторії, оснащені новітнім медичним обладнанням.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Ці амбулаторії використовуватимуться сімейними лікарями для виїзних місій у старостинських округах, де стаціонарні заклади були суттєво пошкоджені або знищені внаслідок російських обстрілів, зазначив Задоренко.