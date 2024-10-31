На Харківщині в Дергачівську громаду прибули дві пересувні мобільні амбулаторії

Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради отримав дві пересувні мобільні амбулаторії, оснащені новітнім медичним обладнанням.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ці амбулаторії використовуватимуться сімейними лікарями для виїзних місій у старостинських округах, де стаціонарні заклади були суттєво пошкоджені або знищені внаслідок російських обстрілів, зазначив Задоренко.

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