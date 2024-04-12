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На Харківщині відключатимуть світло за графіком – «Харківобленерго»

На Харківщині відключатимуть світло за графіком – «Харківобленерго»

У регіоні сьогодні, 12 квітня, застосовуються погодинні відключення електроенергії згідно з оприлюдненим раніше графіком.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Енергетики просять споживачів з розумінням поставитися до можливих незапланованих відключень, адже рішення про це ухвалюється виходячи із поточної ситуації в енергосистемі.

«Складна ситуація з електропостачанням в Харківській області склалася через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Енергетики роблять все можливе для збереження балансу в мережі та покращення ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Харківська ОВА опублікувала нові графіки погодинних відключень електрики для жителів Харкова та області у період із 10 по 14 квітня. Завантажити графік можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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