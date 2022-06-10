На Харківщині військові застосували ракети Brimstone по окупантах

У Харківській області українські військові виявили техніку противника та застосували по ній ракети Brimstone.

Про це повідомив та оприлюднив відео український військовий Леонид Маслов, пише «Український мілітарний центр».

На відео показано ураження двох одиниць техніки британськими ракетами.

Повідомлено, що бойове застосування ракет Brimstone відбувалося у районі населеного пункту Мале Веселе.

«Особливістю ракети є те, що вона сама автоматично захоплює цілі, реагуючи на масу металу в радіусі далі 2 км від точки пуску. Тож своїм бронемашинам і мирним трактористам, які раптом потраплять в зону польоту — не пощастить», – йдеться у коментарі Леонида Маслова до відео.

Для пусків ракет Brimstone українські військові використали малотоннажний вантажний автомобіль.

У квітні в Британії вивчали на яких платформах ракети Brimstone можуть бути встановлені, щоб їх ефективно могли використовувати українські військові.

На тренувальних пусках Збройні Сили України розмістили пускові установки ракет Brimstone на легковому автотранспорті.

На відео зафіксовано ураження невстановлених цілей, потім відбувається детонація на місці влучання ракет, ймовірно, боєприпасів.

Brimstone – ракета класу «земля-земля», або «повітря-земля». В ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, яка здатна захоплювати об’єкти.

У новій версії дальність ураження ракети з літака – 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.

Нагадаємо, нещодавно дев’ять компаній польської групи озброєнь (PGZ) уклали угоду з британською MBDA про розробку нової броньованої платформи з ракетою Brimstone.

Агентство Телевидения Новости