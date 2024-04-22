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На Харківщині введено додаткові обмеження електропостачання

На Харківщині введено додаткові обмеження електропостачання

22 квітня у Харкові та Харківській області окрім погодинних графіків відключення електроенергії регіональним диспетчерським центром НЕК «Укренерго» введено додаткові обмеження через збільшення споживання внаслідок погодних умов.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«Звертаємося до вас з проханням за можливості утриматися від одночасного увімкнення декількох потужних електроприладів, особливо зранку та ввечері. Просимо економно споживати електроенергію», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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