На Харківщині введено додаткові обмеження електропостачання

22 квітня у Харкові та Харківській області окрім погодинних графіків відключення електроенергії регіональним диспетчерським центром НЕК «Укренерго» введено додаткові обмеження через збільшення споживання внаслідок погодних умов.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«Звертаємося до вас з проханням за можливості утриматися від одночасного увімкнення декількох потужних електроприладів, особливо зранку та ввечері. Просимо економно споживати електроенергію», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости