На Харківщині за допомогою дрона розшукали літнього чоловіка

Поліцейські офіцери Нововодолазької громади встановили місцеперебування та повернули додому 63-річного чоловіка, який через втрату пам’яті заблукав в селі.

Про це повідомляє пресслужба поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

До відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від мешканки с. Нова Мерефа про те, що її літній родич пішов з дому гуляти та досі до дому не повернувся.

Правоохоронці виїхали на місце події та з’ясували, що дідусь страждає на втрату пам’яті та важко орієнтується на місцевості.

За допомогою придбаного громадою дрона DJI MAVIC 3 правоохоронці вже через деякий час знайшли пенсіонера, який розгублено блукав селом. Чоловіка повернули до родичів. Наразі його життю та здоров’ю загрози немає.

Агентство Телевидения Новости