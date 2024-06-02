На Харківщині запрацював Центр розшуку зниклих безвісти за особливих обставин

Внаслідок бойових дій і на тимчасово окупованих територіях Харківської області вважаються зниклими безвісти понад 3 тисячі людей. В умовах важких боїв, які тривають в регіоні, та постійних масованих ракетних ударів з території рф ці цифри постійно змінюються.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Для підвищення ефективності розшуку людей за ініціативи Національної поліції України на Харківщині створено спеціалізовану групу – Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«Метою роботи спецгрупи є всебічне розслідування кожного факту безвісного та насильницького зникнення як цивільних, так і військових. Серед функцій поліцейських – налагодження постійного зв’язку з родинами зниклих і координація зі всіма відповідальними підрозділами Сил безпеки та оборони. Кінцева ціль – встановити долю особи, яка зникла безвісти», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські опитують родичів зниклих, здійснюють відбір ДНК-зразків і призначають судові експертизи, встановлюють свідків і очевидців подій. Крім того, група збирає та перевіряє інформацію зі всіх джерел для встановлення долі громадян: перебування у полоні, за кордоном, підтвердження загибелі.

Працівники спецгрупи також надають громадянам консультативну допомогу.

Звернутись з питаннями щодо розшуку зниклих безвісти осіб на території Харківської області можна за номерами гарячої лінії (063) 311 35 40 або (093) 168 18 51.

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