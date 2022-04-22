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На Харківщині ЗСУ частково розбили російський підрозділ, відома звірствами у Бучі

На Харківщині ЗСУ частково розбили російський підрозділ, відома звірствами у Бучі

Про знищення частини особового складу 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС росії повідомляє волонтер Роман Донік.

Судячи по фото, знищені 3 танки, бтр та 3 військові вантажівки.

«Страсна п’ятниця сьогодні. 64 омсбр росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася розбившись об смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмовати вони йшли Холодноярців. Прийшли. Прилягли. Красівоє».

Агентство Телевидения Новости

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