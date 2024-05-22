На Харківщині ЗСУ змогли зупинити наступ росіян – Bild

Через 11 днів від початку наступу на півночі Харківщини просування російських військ застопорилося.

Як заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке, Україні вдалося зупинити наступ росіян завдяки постачанням зброї зі США, повідомляє УНІАН.

«У напрямку села Липці ЗС рф залишаються в тих самих прикордонних селах, які взяли в перші три дні. У районі Вовчанська тривають бої за місто, але в його околицях також немає практично ніякого просування», – пише Bild.

Видання зазначає, що причиною є використання Україною нової американської зброї – ЗСУ активно застосовують бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Крім того, зброя зі США надійшла і на лінію фронту в Донецькій області, зазначає Bild.

«За один понеділок, 20 травня, зс рф втратили в Україні 67 одиниць бронетехніки. Однак російське командування продовжує кидати війська в самовбивчі атаки», – пише видання.

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