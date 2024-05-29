На Харківському напрямку від початку доби ЗСУ відбивали дві атаки противника у районі Липців

Оперативна інформація станом на 11.00 29.05.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців повідомляє Генштаб ЗСУ.

Одне з боєзіткнень триває. Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони.

За уточненими даними за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. З найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Також знищено 15 бойових броньованих машин, п’ять автомобілів та три ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин і девʼять артсистем.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1300 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив вісім танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 20 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости