На Куп’янському напрямку тривають бої в районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки

25 травня на Харківському напрямку було знищено 179 окупантів, танк, бойову бронемашину, три артсистеми та шість автомобілів й спецтехніки.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Загроза прориву окупантів на Харківському напрямку відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат.

«Ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони», – йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої тривають. Ситуація контрольована.

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