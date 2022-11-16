На Львівщину евакуювали бджіл з Харківщини

На Львівщину евакуювали бджіл з села під Ізюмом, що на Харківщині. Через обстріли будинок родини-власників бджіл знищено, вціліло 13 вуликів. Про це повідомляє Суспільне.Львів із посиланням на зоозахисну організацію UAnimals.

Власники бджіл евакуювались на Львівщину навесні.

«Дім у свій час збудував їхній дідусь (якому і належали колись вулики), який пережив концтабір у Німеччині. Його інший будинок було зруйновано під час Другої світової війни. А новий вже росіяни знищили зараз. Сам власник бджіл помер 10 років тому», – йдеться у повідомленні UAnimals.

На момент евакуації село ще було частково заміновано, тож вивезти бджіл волонтерам допомогали співробітники ДСНС. Захищаючись, бджоли покусали волонтерів, але все закінчилось добре. Цілих та неушкоджених комах доставили до Львівської області. Тепер займатися бджолярством буде онук власника.

Агентство Телевидения Новости