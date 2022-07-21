На порталі «Дія» тепер можна замовити дублікати низки документів
На порталі «Дія» доступна послуга замовлення дубліката низки документів, що видаються органами Державної реєстрації актів цивільного стану.
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє в Телеграмі, пише «Укрінформ».
«Раніше, щоб отримати документ повторно, потрібно було двічі сходити до ДРАЦС. Відстояти чергу, заповнити заяву, а наступного дня знову йти до ДРАЦС та знову стояти в чергах, щоб забрати документ. Відтепер ви можете подати заяву на порталі Дія та забрати документ впродовж трьох днів у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому», – ідеться в повідомленні.
Так, на порталі «Дія» доступне замовлення дубліката свідоцтва або витягу про народження, про смерть, про зміну імені, про реєстрацію шлюбу, про розірвання шлюбу.