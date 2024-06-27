На прифронтових територіях планують скасувати відключення світла – Укренерго

Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.

Як пише Економічна правда, про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, зараз Кабмін працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій.

«Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть», – заявив Кудрицький.

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