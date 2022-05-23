На Путіна здійснили замах

Але він був не вдалим. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було.

Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце, – додав Буданов

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін потрапив у глухий кут: він не може ані припинити війну проти України, ані виграти її.

Агентство Телевидения Новости