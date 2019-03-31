На Салтовке наблюдатель пришел на выборы с агитационным пакетом

По Харьковской области правоохранители зарегистрировали 154 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, большинство информации касаются фотографирования бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации, порчи бюллетеней и прочее.

31 марта на избирательном участке на улице Бучмы официальный наблюдатель от кандидата в Президенты Украины пришел на избирательный участок с агитационным пакетом, что является административным нарушением.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции.

В отношении 58-летнего нарушителя составлен административный протокол по статье 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Агентство Телевидения Новости