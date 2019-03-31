Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:45
Просмотров: 84

На Салтовке наблюдатель пришел на выборы с агитационным пакетом

На Салтовке наблюдатель пришел на выборы с агитационным пакетом

По Харьковской области правоохранители зарегистрировали 154 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, большинство информации касаются фотографирования бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации, порчи бюллетеней и прочее.

31 марта на избирательном участке на улице Бучмы официальный наблюдатель от кандидата в Президенты Украины пришел на избирательный участок с агитационным пакетом, что является административным нарушением.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. 

В отношении 58-летнего нарушителя составлен административный протокол по статье 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 