На сесії міськради передбачили кошти на відновлення критичної інфраструктури та безкоштовний проїзд

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 22 листопада, внесли зміни рішенням позачергової сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Згідно з цими змінами, збільшений обсяг субвенцій бюджету Харківської міської територіальної громади на:

– відновлення об’єктів критичної інфраструктури – на 1, 2 млрд грн;

– виплату грошової компенсації на придбання житла для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 16,7 млн грн;

– виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав – 2 млн грн;

– фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання вулиць і доріг – 500 тис. грн.

Також у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень збільшені видатки на забезпечення безплатного проїзду в міському пасажирському транспорті на 60 млн грн, ремонт об’єктів теплозабезпечення – 40 млн грн, ремонт житлового фонду – 27,6 млн грн, зовнішнє освітлення міста – 20 млн грн.

Крім того, 3 млн грн передбачено на облаштування захисних споруд у закладах освіти, і 49,3 млн грн буде спрямовано на підвищення рівня цивільного захисту населення.

Агентство Телевидения Новости