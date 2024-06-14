На території Харкова заборонили купатися у річках та водоймах

На території міста Харкова діє заборона на купання у водних об’єктах.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

З метою недопущення нещасних випадків на прибережних ділянках Олексіївського лугопарку, Основ’янського та Петренківського водоймищ, Удянського та Журавлівського гідропарків будуть встановлені відповідні інформаційні щити з написами «Купатися заборонено!».

Відповідне рішення напередодні ухвалила Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заборона на купання на міських пляжах діє з попереднього засідання КТЕБ, яке відбулося 6 червня.

Агентство Телевидения Новости